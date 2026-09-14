Bursa Yıldırım Belediyesi’nde AKP’li Başkan Oktay Yılmaz’ın, belediye meclisinde bulunan 10 YENİ Partili üyeyi 7 ihtisas komisyonunun tamamında dışarıda bırakması tepki çekti. CHP grubundan üyelerin komisyonlara alınmasına karşın YENİ Partililerin yok sayılması üzerine belediye önünde basın açıklaması hazırlığı başlatılırken, tepkilerin ardından Başkan Yılmaz’ın geri adım attığı ve YENİ Partili meclis üyelerinin de komisyonlarda yer alacağını bildirdiği öğrenildi.

10 MECLİS ÜYESİ DIŞARIDA BIRAKILDI

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde AKP’li belediye yönetiminin, belediye meclisindeki komisyon dağılımında YENİ Partili meclis üyelerini dışarıda bıraktığı öğrenildi.

Toplam 45 meclis üyesinin bulunduğu Yıldırım Belediyesi’nde, AKP’li Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yönetimindeki 7 ihtisas komisyonuna hiçbir YENİ Partili meclis üyesi alınmadı.

Belediye Meclisi’nde 10 YENİ Partili meclis üyesi bulunurken, 5 kişiden oluşan CHP grubundan ise komisyonlara üye verildi.

TEPKİ SONRASI GERİ ADIM

YENİ Partili meclis üyelerinin komisyonlarda temsil edilmemesine tepki gösterildi. YENİ Parti grubunun, yaşanan durumu protesto etmek amacıyla belediye binası önünde basın açıklaması yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Tepki ve açıklama girişiminin ardından AKP’li Başkan Oktay Yılmaz’ın geri adım attığı belirtildi. Yılmaz’ın, YENİ Partili meclis üyelerinin de ihtisas komisyonlarında yer alacağını bildirdiği öğrenildi.

“GÖREVİMİZİ SONUNA KADAR YAPACAĞIZ”

Yıldırım Belediyesi YENİ Parti Meclis Üyesi Emel Duman, yaşanan sürece ilişkin yaptığı açıklamada, ihtisas komisyonları seçimi öncesinde YENİ Parti Grup Sözcüsü Av. Kadir Kağan Demirbaş ve iki meclis üyesinin Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile görüştüğünü belirtti.

Duman, Belediye Başkanlarımız bu konuyla ilgili kendisiyle görüştü kabul ettiremedik. Ancak bugün basın açıklaması yapacağımızı duyunca dün sözcümüzü arayıp 18 Eylül’de seçim yapacağımız söyledi. YENİ parti şuan yıldırım belediyesinde 10 meclis üyesiyle ana muhalefet partisidir. Yıldırımlıların helal oylarıyla aldığımız bu görevi hakkıyla sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.