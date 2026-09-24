Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde çalıştığı marangoz atölyesinde kompresörle cinsel saldırıya maruz bırakıldıktan sonra yaşamını yitiren 15 yaşındaki MESEM öğrencisi Muhammed Kendirci’nin davası başladı. İlk duruşmada Urfa Barosu, Eğitim Sen ve davaya katılmak isteyen diğer kurumların talepleri reddedildi. Dava 6 Ocak 2027’ye ertelendi.

AVUKAT VE İZLEYİCİLER SALONA ALINMADI

Şanlıurfa 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma, yapılan itirazlara rağmen küçük salonda başlatıldı. Avukat ve izleyicilerin salona alınmadığı duruşmada sanık Habib Aksoy’un sorgusunun SEGBİS üzerinden yapılmasına karar verildi.

Mahkeme, Aksoy’un tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 6 Ocak 2027 tarihine erteledi.

“KASTEN ÖLDÜRMEDEN CEZALANDIRILMALI”

BİRTEK-SEN Adana İl Temsilcisi avukat Tugay Bek, duruşma sonrası yaptığı açıklamada soruşturma aşamasında bazı tanıkların ifadelerini değiştirdiğini belirtti. Bek, olayda kullanılan hava borusunun ölüme neden olabileceğinin öngörülebilir olduğunu savunarak sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Bek, atölyedeki çalışma koşullarının ve çocukların iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli şekilde bilgilendirilip bilgilendirilmediğinin de araştırılması gerektiğini ifade etti.

“KAMU GÖREVLİLERİ DE YARGILANMALI”

MESEM kapsamında çalışan çocukların işyerlerindeki koşullarının ilgili kamu kurumları tarafından denetlenmesi gerektiğini belirten Bek, soruşturmanın yalnızca sanıkla sınırlı tutulmaması gerektiğini söyledi.

Bek, “İhmal zincirinin gözardı edilmemesi gerekir” diyerek ihmali bulunan kamu görevlilerinin de yargılanması çağrısında bulundu.

MUHAMMED 19 KASIM’DA YAŞAMINI YİTİRDİ

Bozova’da bir marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci, 14 Kasım 2025’te birlikte çalıştığı kalfa Habib Aksoy ve kimliği belirlenemeyen bir kişinin saldırısı sonucu ağır yaralanmış. Hastaneye kaldırılan Kendirci, 19 Kasım’da yaşamını yitirmişti

Olayın ardından Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise olayın “şakalaşma sonucu meydana gelen bir olay” olduğu ileri sürülmüştü.