Çalışma Bakanlığı, yıl boyunca haftada dört gün 10 saatlik çalışma, bireysel sözleşmelerle çalışma saatlerinin azaltılması, fazla mesai maliyetlerinde azalma ve kısa mola vermeyen işyerlerinde 13 saatlik çalışma günü düzenlemesini içeren yeni bir yasa tasarısı hazırladı. Kathimerini gazetesinin aktardığına göre, “Herkes İçin Adil Çalışma” başlıklı 88 maddelik tasarı, bireysel iş hukukunda önemli değişiklikler getiriyor.

Tasarıya göre çalışma saatlerinin belirlenmesinde referans süresi bir haftadan başlayıp 12 aya kadar uzatılabilecek. Bu durum, işverenin ihtiyaçlarına göre ve işçinin onayıyla haftalık ya da sürekli şekilde çalışma saatlerinin düzenlenebileceği anlamına geliyor. Ayrıca, gönüllü anlaşmayla çalışanlara maaşlarında yüzde 13 artış karşılığında günde 40 saate kadar çalışma imkânı sağlanıyor.

Fazla mesai kurallarında ise işçiler, günde dört saate kadar fazla çalıştırılabilecek ve bu çalışmalar için yasal ücret oranı yüzde 40 artırılacak. Yıllık fazla mesai sınırı ise 150 saat olarak korunacak. Tasarı, fazla mesai yapan çalışanların ödenen saatlik ücrete eşit bir ücret almaya devam edeceğini de açıkça belirtiyor.

Öte yandan yasa, kısa mola verilmemesi halinde 13 saatlik çalışma gününü mümkün kılarken; süpermarketler ve sanayi gibi dinlenme sürelerinin sağlandığı sektörlerde bu uygulamanın geçerli olmayacağı ifade edildi. Raporda, 13 saatlik çalışmanın ve 30 dakikalık molanın, zorunlu 11 saatlik kesintisiz dinlenme süresini aşamayacağına dikkat çekildi.

Çalışma süresinin düzenlenmesinde referans süresi altı aydan 12 aya çıkarılırken, bir haftadan kısa olamayacağı da vurgulandı. Bakanlık, söz konusu düzenlemelerin sosyal taraflarla devam eden sektörel iş sözleşmeleri görüşmelerini etkilemeyeceğini açıkladı.Yunanistan Çalışma Bakanlığı’nın hazırladığı yasa tasarısı, 19 Eylül’e kadar kamuoyunun görüşüne açık olacak.