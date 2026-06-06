Yunanistan, Ege Denizi’ndeki istihbarat, gözetleme ve keşif faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla ABD merkezli Shield AI firmasıyla yeni bir tedarik anlaşması imzaladı. Mevcut V-BAT insansız hava aracı (İHA) filosunu büyütmeyi hedefleyen Yunan Ordusu, bu hamleyle özellikle Ege Denizi'nde sürekli durumsal farkındalık sağlamayı ve deniz sahasındaki gözetleme kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

Ege'nin dağınık ada yapısı, uzak kıyı hatları ve deniz yaklaşma bölgelerinde etkin keşif kabiliyeti elde etmek isteyen Atina yönetimi, uzun süre havada kalabilen ve piste ihtiyaç duymadan görev yapabilen bu platformları savunma mimarisinin temel unsurlarından biri haline getirmeyi planlıyor.

UKRAYNA'DAKİ BAŞARISINDAN SONRA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Yunanistan, ilk olarak Mayıs 2025'te bir vakıf bağışıyla envanterine kattığı 3 adet V-BAT İHA'yı Ege'nin ada koşullarında başarıyla test etmişti. Geçmişte gövde çatlakları ve yakıt sistemindeki performans problemleri gibi teknik sorunlarla gündeme gelen V-BAT platformuna olan ilgi, sistemin Ukrayna'daki operasyonlarda gösterdiği yüksek performansın ardından sivil ve askeri kanatta yeniden arttı.

Bu başarıyı ve Ege'deki olumlu test sonuçlarını dikkate alan Yunanistan Savunma Bakanlığı, bu son anlaşmadan bağımsız olarak 20 Şubat 2026 tarihinde de 10 adet ek V-BAT sistemi tedarik etme kararı almıştı.

DAR ALANLARA KADAR GİREBİLİYOR

Dikey kalkış ve iniş (VTOL) kabiliyetine sahip olan V-BAT, pist ihtiyacını tamamen ortadan kaldırarak gemi güverteleri veya ormanlık alanlar gibi dar ve sınırlı sahalarda operasyon icra edebiliyor.

Taşınan faydalı yüke bağlı olarak havada kalış süresi 13 saatin üzerine çıkabilen İHA, ortalama 98 km/s seyir hızıyla yaklaşık 6 bin metre irtifaya kadar yükselebiliyor. Kullanılan veri bağlantısına göre operasyonel menzili 130 ila 180 kilometreye kadar ulaşan platform, dikey kalkıştan yatay uçuş moduna 15 saniyeden kısa bir sürede geçiş yapabiliyor.

Yaklaşık 2,9 metre kanat açıklığına ve 73 kilograma varan azami kalkış ağırlığına sahip olan modüler yapılı V-BAT; elektro-optik sensörler, radar ve elektronik harp sistemleri gibi farklı görev yüklerini de kolayca bünyesinde barındırabiliyor.