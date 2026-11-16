İzmir'in Bayraklı ilçesinde komşu çift ile kızlarını tabancayla öldüren Ali İhsan Kılıç'ın (69), Yahya Köşek'i öldürmekten aldığı 18 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Daha önce bu suç için “haksız tahrik” indirimiyle 16 yıl hapse hükmeden istinaf mahkemesi, bozma kararının ardından cezayı 18 yıla çıkarmıştı.

Kılıç'a Meryem Köşek ile Funda Güçlü'yü öldürmekten verilen iki ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ise önceki temyiz incelemesinde onanmıştı.

KOMŞU ÇİFT VE KIZLARI ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, 10 Haziran 2022'de Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7171/1 Sokak'ta meydana geldi. Ali İhsan Kılıç ile sokak köpeği besleme ve arsa meseleleri nedeniyle husumetli olduğu Yahya Köşek (61) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kılıç, tabancayla Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek (57) ve iki çocuk annesi kızları Funda Güçlü'ye (37) ateş etti. Hastaneye kaldırılan üçü de kurtarılamadı. Gözaltına alınan Ali İhsan Kılıç ile ağabeyi Mehmet Kılıç tutuklandı.

Soruşturma sonunda Ali İhsan Kılıç hakkında kasten öldürme, Mehmet Kılıç hakkında ise kasten öldürmeye iştirak suçlarından ayrı ayrı üçer kez müebbet hapis istendi. İki sanık için ruhsatsız silah bulundurmaktan da ikişer yıla kadar hapis talep edildi. Köşek çiftinin diğer kızları Filiz Topaloğlu'na yönelik eylemleri nedeniyle Ali İhsan Kılıç'ın silahla tehditten iki yıla, Mehmet Kılıç'ın ise yaralamadan beş yıla kadar hapsi istendi.

İLK DERECE MAHKEMESİ İNDİRİM UYGULAMADI

İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Ali İhsan Kılıç'a Yahya Köşek'i kasten öldürmekten müebbet, Meryem Köşek ile Funda Güçlü'yü kadını kasten öldürme suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Kılıç ayrıca Filiz Topaloğlu'na yönelik silahlı tehditten dört yıl, 6136 sayılı Kanun'a muhalefetten iki yıl altı ay hapse mahkûm edildi.

Mehmet Kılıç'a, Meryem Köşek ve Funda Güçlü'ye yönelik kadını kasten öldürmeye yardım suçundan ayrı ayrı 15'er yıl, Filiz Topaloğlu'na yönelik silahlı kasten yaralamadan bir yıl üç ay hapis cezası verildi. Yahya Köşek'in öldürülmesine iştirak suçundan ise beraat kararı çıktı. Mahkeme, iki sanığa da indirim uygulamadı.

Mehmet Kılıç'ı kasten yaraladığı suçlamasıyla hakkında açılan dava bu dosyayla birleştirilen şikayetçi-sanık Filiz Topaloğlu da beraat etti.

İSTİNAFTA CEZA 16 YILA DÜŞÜRÜLDÜ

Savcı, Mehmet Kılıç hakkındaki beraat kararına itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi, Şubat 2024'te Mehmet Kılıç hakkındaki kararı değiştirmedi. Ali İhsan Kılıç'ın Yahya Köşek'i öldürmekten aldığı müebbet hapis cezasını ise haksız tahrik indirimi uygulayarak 16 yıla düşürdü. Diğer cezalar aynı kaldı.

Avukatların itirazları üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Ali İhsan Kılıç'a Yahya Köşek'i öldürmekten eksik ceza verildiği gerekçesiyle hükmü bozdu. Mehmet Kılıç'ın aynı cinayete iştirak suçundan beraatini de hukuka aykırı buldu. Mehmet Kılıç, dava sürerken yaşamını yitirdi.

Yargıtay, sanıkların şeker hastalığı ve bundan kaynaklanan kolay sinirlenme özelliklerinin cezai ehliyetlerine etkisi bulunmadığını, akıl sağlıklarının yerinde olmadığına ilişkin somut tıbbi delil de sunulmadığını belirtti. Diğer hükümleri onayan daire, dosyayı yeniden istinaf mahkemesine gönderdi.

YENİDEN YARGILAMADA 18 YIL HAPİS VERİLDİ

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi'nde 10 Ekim 2025'te görülen davada, Ali İhsan Kılıç'a Yahya Köşek'i kasten öldürmekten önce müebbet hapis cezası verildi. Eylemin haksız tahrik altında gerçekleştirildiği kabul edilerek ceza 18 yıl hapse indirildi.

Taraflar bu kararı da temyiz etti. Yargıtay, incelemesinde hukuka aykırılık görmediği kararı onadı. Böylece Yahya Köşek'in öldürülmesine ilişkin daha önce 16 yıl olarak belirlenen hapis cezası, yeniden yargılama sonucunda 18 yıl olarak onanmış oldu.