Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin resmi raporlarına göre, ada genelindeki barajların su seviyesinde kaydedilen kritik düşüş ve yaz aylarında tırmanışa geçecek olan su tüketimi oranları nedeniyle acil durum prosedürüne geçildi.

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanlığı tarafından onaylanan OHAL kararı uyarınca, adadaki su kıtlığı ile mücadele kapsamında planlanan teknik ve idari tedbirlerin bürokratik süreçleri hızlandırılacak.

ARTAN TURİST NÜFUSU ALTYAPIYI TEHDİT EDİYOR

Yaz döneminde adaları ziyaret eden turist sayısındaki ani artış, Ege'deki birçok yerleşim biriminde içme ve kullanma suyu tedarik zincirini doğrudan olumsuz etkiliyor.

Altyapı yetersizlikleri ve kuraklık nedeniyle Kerpe Adası'nda geçmiş yıllarda da benzer krizler yaşanmış, yerel idareler tarafından aşırı su kullanımını sınırlandıran idari kısıtlama kararları alınmıştı. 3 aylık acil durum süresince su dağıtım hatlarında yeni kısıtlamaların ve alternatif tedarik yöntemlerinin devreye alınması planlanıyor.