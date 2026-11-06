Ermenistan Başbakanlık kabinesi, 5 Kasım'da gerçekleştirdiği toplantıda AB'nin "Customs" ve "Fiscalis" programlarına katılım öngören resmi metinlerin imzalanmasına onay verdi.

Alınan kararla birlikte Erivan yönetimi, gümrük ve vergi idarelerini Avrupa standartlarıyla uyumlu hale getirmeyi ve Brüksel ile kurumsal bağlarını sıkılaştırmayı hedefliyor.

76 BİN AVRO KATKI PAYI ÖDEYECEKLER

2027 yılı boyunca bir yıllık süreyle geçerli olması planlanan anlaşmalar kapsamında Ermenistan, gümrük idaresinin modernizasyonunu, şeffaflığın artırılmasını ve yasa dışı ticaretle mücadeleyi hedefleyen "Customs" programı için yaklaşık 40 bin avro katkı payı ödeyecek.

Vergi kaçakçılığı ve dolandırıcılığıyla mücadelede Avrupalı uzmanlarla deneyim ve dijital veri paylaşımını kapsayan "Fiscalis" programı için ise Erivan bütçesinden 36 bin avroyu aşkın bir ödenek ayrılacak.

Ermenistan Devlet Gelirleri Komitesi, atılan bu adımın yalnızca teknik altyapıyı ve dijital sistemleri yenilemekle kalmayacağını, aynı zamanda son dönemde dış politikasında Batı'ya yakınlaşma arayışında olan ülkenin Avrupa Birliği ile ekonomik ilişkilerini daha da derinleştireceğini vurguluyor.