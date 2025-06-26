Başkent Atina yakınlarındaki Paleia Fokaia yarımadasında bugün öğle saatlerinde çıkan arman yangını şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü.

EVLER ALEVLERE TESLİM OLDU

Anavyssos kentinin dış mahallelerindeki evlere ulaşan yangında bazı evlerin alevlere teslim olduğu belirtildi. Yangın bölgesindeki vatandaşlara “Evleri boşaltın bölgeden uzaklaşın” mesajları gönderildi.

300’e yakın itfaiyeci 35 araç , 8 uçak ve 5 helikopterin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınamayınca çevre il ve ilçelerden yardım istendi. Kurtarma çalışmalarına askeri birliklerinde yardım ettiği açıklandı.

Yangının kontrol oltanı alınamadığı ve büyüdüğü açıklandı.

Sakız Adası'nda başlayan yangın ise günler sonra söndürülebilmiş binlerce hektar yeşil alan küle dönmüştü.

10 EV YANDI 50 KİŞİ ALEVLERİN ORTASINDAN KURTARILDI

Yunanistan’da yaşanan yangın felaketinde 10 evin tamamen yandığı 50 kişinin alevlerin ortasından son anda kurtarıldığı açıklandı.

100’e yakın ev tahliye edilirken gittikçe büyüyen yangın nedeniyle Thymari, Tourkolimano, Katafygi ve Charaka ve Triantafyllia mahalle ve köylerinin tahliye edilmeye başlandığı belirtildi.

EVLERDE MAHSUR KALANLAR VAR

Thymari semtinde alevlerin ortasında kalan bazı evlerde vatandaşların olduğu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

ONLARCA MAHALLE VE KÖY BOŞALTILIYOR

Saronikos Belediyesi, Palaia Fokaia'daki yangınla ilgili bir duyuru yayınladı: "Yeni acil durum güncellemesi. 112 aktif. Thymari bölgesinde devam eden yangın nedeniyle, Tourkolimano'dan Lavrio'ya kadar olan bölgeler de önleyici bir tahliye olduğunu bildiriyoruz” denildi.