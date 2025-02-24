VATANDAŞLARA 200-600 EUROLUK ÇEKLER VERİLECEK

Herkes için turizm 25 kampanyasında başvurular bugün başlayıp 10 Mart 2025 pazartesi günü akşamına kadar devam edecek. Yunanistan vatandaşlarına konaklamalarda ucuz tatil yapabilmeleri için 200-600 Euro arasında karşılıksız destek verecek. Verilecek çekler konaklama için otel, pansiyon ve turistik tesislerde kullanılabilecek.

YILLIK GELİR 19- 32 BİN EURO’DAN FAZLA OLMAMALI

Herkes İçin Turizm 25 kampanyasına, bireysel olarak müracaat etmek isteyen vatandaşların yıllık gelirinin 19 bin Euro’dan çok olmaması gerekiyor. Aile olarak müracaat edecek kişilerin ise aile gelirinin yıllık 32 bin Euro’dan çok olmaması şartı getirildi.