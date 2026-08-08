Irak, uzun süredir gündemde olan ve çeşitli engeller nedeniyle gecikmeye uğrayan İran ile ilk doğrudan demiryolu hat bağlantısını kurma projesinde son aşamaya geldi. Altyapı ve tasarım çalışmalarında büyük bir ivme yakalayan Irak yönetimi, projenin temel tasarım ile nihai ana plan çalışmalarını tamamlayarak sahada yapım aşamasına geçmeye hazırlanıyor.

MAYIN KORKUSU NEDENİYLE PROJE GECİKTİ

Irak'ın güneyindeki stratejik petrol merkezi Basra kentinden başlayarak İran sınırındaki Şalamçe kasabasına kadar uzanacak olan 32 kilometrelik demiryolu hattının inşaat ihalesi 2024 yılında İspanyol mühendislik devi Imathia Grubu'na verilmişti.

Ancak bölgedeki iç siyasi çalkantılar, idari süreçler ve iki ülke arasında 1980-1988 yılları arasında yaşanan Irak-İran Savaşı'ndan sınır hattında kalan yüzlerce patlamamış kara mayınının varlığı, inşaat sürecinin başlamasını ciddi oranda geciktirmişti.

Gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Irak Ulaştırma Bakanlığı İletişim ve Medya Direktörü Hüseyin Ahmed, projede gelinen son durumu aktardı. Ahmed yaptığı açıklamada, "Basra-Şalamçe demiryolu projesinin nihai ana planını neredeyse tamamladık ve İspanyol şirketi tarafından uygulamanın başlatılmasının önünü açtık" ifadelerini kullandı.

Hattın tamamlanmasıyla birlikte iki ülke arasındaki ticaret hacminin ve yolcu taşımacılığının önemli ölçüde artması, lojistik maliyetlerin ise kayda değer oranda düşmesi bekleniyor.