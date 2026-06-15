Yunanistan, savunma sanayisinde önemli bir stratejik dönüşüme imza atarak askeri tarihinde ilk kez silahlı insansız hava aracı (SİHA) tedarik etmeye hazırlanıyor. Yunan medyasında yer alan haberlere göre Yunanistan Hava Kuvvetleri, İsrail yapımı "Heron TP" (Eitan) tipi insansız hava araçlarını envanterine katmaya oldukça yakın.

Atina yönetimi daha önce de İsrail’den Heron sistemleri satın almış ancak bu araçları yalnızca silahsız, gözetleme ve keşif amaçlı kullanmıştı. Bu yeni anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte Yunanistan, ilk defa havadan taarruz ve doğrudan müdahale kabiliyetine sahip bir insansız hava sistemine kavuşmuş olacak.

30 SAAT KESİNTİSİZ UÇUYOR

"Orta irtifada uzun süre havada kalabilen" (MALE) ağır sınıf bir platform olan Heron TP; 26 metrelik kanat açıklığı, 5 tonun üzerinde kalkış ağırlığı ve 45 bin feet irtifada yaklaşık 30 saat kesintisiz uçabilme özellikleriyle öne çıkıyor.

Konfigürasyonuna bağlı olarak yaklaşık 1 ton faydalı yük taşıma kapasitesi bulunan bu gelişmiş SİHA; bünyesinde barındırdığı gece-gündüz elektro-optik sistemler, termal kameralar, elektronik harp sensörleri ve hedefleme ekipmanları sayesinde hassas güdümlü mühimmatlarla operasyon icra edebiliyor.

Ayrıca ağ merkezli harp konseptine uyumlu olan sistemin; Rafale savaş uçakları, F-16 Viper filoları ve kara unsurlarıyla tam koordineli çalışması planlanıyor.

GÜÇ DEĞİŞTİREBİLECEK BİR UNSUR DEĞİL

Yunan askeri uzmanlar, bu yeni tedarik hamlesinin tek başına bölgesel güç dengesini değiştirebilecek bir unsur olmadığını vurguluyor. Yunanistan’ın bugüne kadar feda edilebilir insansız sistemler yerine daha çok yüksek performanslı savaş uçaklarına öncelik verdiğini hatırlatan analistler, Türkiye'nin ise bu alanda uzun yıllara dayanan çok ciddi bir operasyonel deneyime ve endüstriyel üstünlüğe sahip olduğuna dikkat çekiyor.

Nitekim Türkiye, Yunanistan'ın yeni alacağı Heron TP'nin karşısına, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından uzun süredir istihbarat ve deniz gözetlemesinde aktif olarak kullanılan, hava-hava mühimmatı yeteneğine ve 1.500 kg'a varan daha yüksek faydalı yük kapasitesine sahip TUSAŞ Aksungur ve Bayraktar Akıncı gibi yerli platformlarıyla çıkıyor.