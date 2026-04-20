Yerel basına yansıyan bilgilere göre olay, ev sahibinin mahremiyet şikayetiyle başladı. Bitişikteki apartmanın balkon ve pencerelerinin doğrudan kendi bahçesine baktığını belirten ev sahibi, bu durumu engellemek için çözüm arayışına girdi. İlk aşamada daha düşük yapılar gündeme gelse de, yeterli bulunmadı.

Bunun üzerine yaklaşık 14 metre yüksekliğinde bir duvar inşa edildi. Söz konusu yapı, yalnızca ev sahibinin alanını kapatmakla kalmadı; yan apartmanın üç katının görüş alanını da tamamen engelledi. Apartman sakinleri, gün ışığının kesildiğini ve yaşam kalitelerinin düştüğünü öne sürerek duruma tepki gösterdi.

Projeyi hazırlayan mimar ise yapının keyfi olmadığını savundu. Arsadaki yapılaşma koşulları ve mahremiyet ihtiyacı nedeniyle bu yüksekliğin zorunlu olduğunu belirten mimar, farklı bir çözümün teknik olarak mümkün olmadığını ifade etti.

Tepkilerin büyümesiyle birlikte olay, bireysel mülkiyet hakkı ile komşuluk hukuku arasındaki dengeyi yeniden gündeme taşıdı. Bir kesim, kişinin kendi arsasında dilediği gibi yapı inşa edebileceğini savunurken; diğer kesim bu tür müdahalelerin çevrede yaşayanların yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini belirtiyor.

Tek bir duvar üzerinden başlayan bu tartışma, kentleşmenin karmaşık doğasını ve ortak yaşam alanlarında alınan kararların ne kadar geniş etkiler yaratabileceğini gözler önüne seriyor.