Yunanistan’ın gözde başkenti Atina, Temmuz ayının ilk haftasında çöl etkisiyle gelen kavurucu sıcak hava dalgasına teslim oldu. Belediye ekiplerinin termal kameralarla gerçekleştirdiği ölçümlerde, şehir genelinde hava sıcaklıklarının 40 dereceye ulaştığı, binaların çatı yüzeylerinde ise bu değerin 100 dereceye kadar çıktığı belirlendi.

Asfalt Zeminde 70 Derece Ölçüldü

Uzmanların uyarılarını dikkate alan Atina Belediyesi, kentteki sıcaklık haritasını gözler önüne serdi. Termal görüntüleme cihazları, asfalt yolların üzerinde sıcaklığın 70 dereceye kadar çıktığını belgeledi. Özellikle öğle saatlerinde asfalt yüzeylerin, kent sakinleri için ciddi bir yanık riski taşıdığı bildirildi.

Meteoroloji Uyardı: Çöl Sıcakları Devam Edecek

Yunanistan Meteoroloji Dairesi’nin yayımladığı son verilere göre, ülkede hafta başından itibaren etkili olan aşırı sıcaklık dalgası bir gün daha sürecek. Yarın da başta Atina olmak üzere birçok bölgede hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Uzmanlar, bu hava koşullarının günlük hayatı sekteye uğratabileceği uyarısında bulunuyor.

Akropolis Tapınağına Sıcaklık Molası

Tarihin simgelerinden biri olan Akropolis Tapınağı da sıcaklardan nasibini aldı. Ziyaretçilerin ve personelin güvenliğini gözeten yetkililer, bu eşsiz yapının kapılarını 13.00-17.00 saatleri arasında geçici olarak kapattı. Böylece sıcaklığın en yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde riskin önüne geçilmeye çalışıldı.

İşçilere Gölgede Dinlenme Zorunluluğu

Yunanistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sıcaklıkların tehlikeli boyutlara ulaşması üzerine kritik bir karar aldı. Açık alanlarda ağır bedensel efor gerektiren işlerde çalışanlara, 12.00-17.00 saatleri arasında çalışma yasağı getirildi. Bu uygulama; inşaat, tersane, kurye ve yük taşımacılığı gibi sektörleri kapsıyor.

Sıcaklar Hayatı Felç Etti

Atina’da hayat neredeyse durma noktasına geldi. Sıcaklıkların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine karşı halkın dikkatli olması çağrısı yinelenirken, belediye ekipleri sokaklarda su dağıtımı gibi destekleyici uygulamalarla vatandaşların yardımına koşuyor.