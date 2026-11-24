İran basınında yer alan haberlere göre, ülkenin çeşitli bölgelerinde son iki günde sahte içki tüketen çok sayıda kişi alkol zehirlenmesi nedeniyle hastanelere kaldırıldı. Zehirlenen 164 kişiden 4’ünün yoğun bakımda tedavi gördüğü, 1 kişinin ise beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi.

SAHTE İÇKİLERDE METİL ALKOL TEHLİKESİ

Alkol tüketiminin yasak olduğu İran’da, kaçak üretilen içkilerde daha ucuz olması nedeniyle etil alkol yerine metil alkol kullanılabildiği ifade ediliyor. Metil alkol içeren içkilerin tüketimi, ölümle ve kalıcı görme kaybıyla sonuçlanabilen ciddi zehirlenmelere yol açabiliyor.