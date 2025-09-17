Denizli'deki bir aile apartmanında kiracı olan İ.Y. , yıllardır orada yaşan aileye kabusu yaşattı. Bir sabah uyandıklarında bahçelerindeki bütün bitkilerin ve ağaçların asitle yakıldığını gördüler. Balkona da atılan asitli saldırının üst komşu İ.Y. tarafından yapıldığı anlaşıldı.

Ölümcül saldırının arkasından 'polisin araba araması' çıktı. Ailenin apartmandaki şüpheli hareketlerini polise bildirdiğini düşünen saldırgan asitle karşılık verip takipsizlik aldı. Neden yapıldığı anlaşılmaya çalışırken aile 'beni ihbar etmeyin evinizi de mahalleyi de yakarım' tehdidi ile karşılaştı. Günler geçti kabus büyüdü. Saldırılar ölüm getirdi. Elini kolunu sallayarak gezen asitli saldırganın gözü şimdi de annede.

ÖNCE BABAYA SONRA ANNEYE SALDIRDI

Kimyasal madde kullandığı iddia edilen üst komşunun saldırıları gün geçtikçe arttı. İlk saldırısını evin 70 yaşındaki babasına gerçekleştiren saldırgan şikayet edilse de 'delil yetersizliği' denilerek dosya kapatıldı.

CEZA ALMAYINCA SALDIRILARI ARTTIRDI

Ceza almayacağını anlayan saldırgan, apartmanın bodrumunu ele geçirip kaçak alkol üretmeye kalkmasına itiraz edilince; evin annesine de saldırdı. Saldırıda ciddi şekilde darp edilen 63 yaşındaki S.K., olaydan 4 gün sonra anjiyoya alındı.

'GECELERİ MAL TAŞIYORDU, MAHALLE ANASON KOKUYORDU'

Yeniden dava açılsa da, saldırgana yalnızca adli para cezası verildi O bölgede yaşayanlar "mahalle anason kokuyordu" "geceleri varil varil mal taşıyordu" yorumlarında bulundurlar.

EVİ TAŞLADI, ZORLA GİRMEYE ÇALIŞTI

Aileye saldırıları düzenli olarak sürdüren üst komşu İ.Y. Gece balkonda oturmayı bile kabusa çevirir hale getirdi. Balkonun önünden geçerken aileye tehditler savuran saldırgan 'polise şikayet edileceği' belirtildiğinde evi taşladı. Balkondaki baba R.K ve oğul A.K. atılan 12 taşla yaralandılar.

Olayın ardından karakola giden aile 3 saat sona eve gelince; ikinci bir taş saldırısıyla karşılaştı. Bu sefer kaya gibi büyük bir taş ile gelen saldırgan balkondan içeri girmeye çalıştı. Yeniden polisi arayan aile polisten "karakolda yer yok sakinleşin uyuyun sabah gelin" yanıtını aldığını belirtti.

BABA STRESTEN KANSER OLDU

Sayısız saldırı yaşayan ailenin babası 68 yaşındaki R.K. gece uyurken hem stres hem korku ile dişlerini sıkmaya başladı. Bir süre sonra dili tahriş oldu ve şişti. Şişlik büyüyünce doktora giden aile, babanın patoloji sonrasında dil kanseri olduğunu öğrendiler. Doktorlar aileye stres kaynaklı kanserin tetiklendiğini belirtti.

2 YIL BOYUNCA SALDIRIYA UĞRAYAN BABA ÖLDÜ

2 ay içinde durumu kötüleşen baba yoğun bakıma alındı. Baba yoğun bakımdayken saldırgan eve ve aileye 5 kez daha saldırdı. Saldırılar ailenin taktırdığı güvenlik kameraları ile kaydedildi. Her defasında şikayetçi olan aile hiçbir sonuca ulaşamadı. Saldırgan beraat ve adli para cezaları aldı. Saldırdığı aileye karşı 'kiracı' mağduriyeti oynayan saldırgan kanser hasta babaya "karımı taciz etti kızıma öpücük attı" gibi iftiralar attı. Kansere yenik düşen baba ne yazık ki öldü. Saldırgan bu olaydan sonra 3 ay hapis ve para ceza verildi. Aile 'artık dayanamıyoruz' diyerek isyan etti.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Saldırgana zincirleme, silahla tehdit. Aynı aileye 7 Tehdit 2 kişiye ayrı ayrı 2 silahla yaralama. 2 ayrı kasten yaralama 1 mala zarar verme, Sayısız hakaret. Sebepleriyle, kamera kayıtları, adli tıp raporları, şahitler ile dava açıldı. 2 yılda 25 kez adliyeye gittiklerini belirten aile beklediği sonucu hala alamadı.

GÖZÜ ŞİMDİ DE ANNE VE OĞLUNDA

'Bana devlet bile dokunamaz' dediği öğrenilen kişi şimdi de ailenin annesinin peşine düştü. Dün akşam 65 yaşında yalnız yaşayan anne S.K.'nin balkonunun önüne gelen saldırgan ve arkadaşı, 'biz mafyayız kocan öldü sen ve oğlun da öleceksiniz' dedi.