Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Bulgaristan Hava Kuvvetleri’nin modernize edilen F-16 Block 70 savaş uçağı filosu için kritik bir askeri satışa yeşil ışık yaktı. ABD Savunma Güvenlik İş Birliği Ajansı (DSCA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan’a yönelik yaklaşık 957 milyon dolar değerindeki yeni füze ve mühimmat paketinin satışına onay verildi.

Bu yeni tedarik hamlesiyle birlikte Bulgaristan’ın F-16 uçakları, silah sistemleri ve lojistik destek unsurlarını kapsayan toplam program bütçesi yaklaşık 2,63 milyar dolara ulaştı.

Anlaşma kapsamında Bulgaristan, hava muharebelerinde caydırıcılığını üst seviyeye çıkaracak gelişmiş mühimmatlara sahip olacak. Sofya yönetimi, 180 kilometre menzili ve yüksek vuruş hassasiyetiyle bilinen 125 adet AIM-120C-8 AMRAAM görüş ötesi hava-hava füzesinin yanı sıra, yakın hava muharebelerinde etkili olan 4 adet AIM-9X Sidewinder Block II görüş içi hava-hava füzesini envanterine katacak.

Askeri paket, füzelerin yanı sıra yedek parçaları, teknik desteği, bakım hizmetlerini ve geniş kapsamlı lojistik destek unsurlarını da içeriyor. Washington yönetimi, bu satışın daha önceki uçak sözleşmelerinde yer almayan ilave ve bağımsız bir silah paketi olduğunun altını çizdi.

SOVYETLERDEN KALMA UÇAKLARI HANGARA ÇEKİYOR

Bulgaristan, Sovyet döneminden kalma eskiyen MiG-29 savaş uçaklarını hattan çekerek hava kuvvetlerini NATO standartlarına uyumlu hale getirmek amacıyla F-16 Block 70 programını iki aşamalı olarak yürütüyor. İlk olarak 2019 yılında 8 adet uçak için imza atan Sofya, 2022 yılında 8 adetlik ilave bir sipariş daha vererek toplam filo hedefini 16’ya çıkarmıştı.

Program kapsamında ilk jet Şubat 2025’te teslim alınırken, ilk partideki 8 uçağın tamamının teslimatı 2025 yılı içerisinde başarıyla tamamlandı. Mevcut planlamaya göre, ikinci partiyi oluşturan kalan 8 adet F-16 Block 70 uçağının ise 2027 yılı sonuna kadar Bulgaristan’a teslim edilmesi hedefleniyor.