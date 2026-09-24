Atina yönetimi, potansiyel olarak önemli doğal gaz kaynaklarının ticari olarak geliştirilip geliştirilemeyeceğini belirlemek amacıyla 2027 yılının başlarında İyon Denizi'nde ilk arama kuyusunu açmayı hedefliyor. Bölgedeki hidrokarbon arama çalışmalarını yeniden canlandıran bu adımla birlikte, komşu ülke onlarca yıl sonra ilk kez denizlerde aktif sondaj aşamasına geçmiş olacak.

New York'ta katıldığı bir toplantıda Yunan-Amerikan kuruluşlarına hitap eden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, planlanan sondaj çalışmalarının 2027 yılının bahar aylarında başlamasının beklendiğini açıkladı. Yunanistan Hidrokarbon ve Enerji Kaynakları Yönetim Şirketi (HEREMA) tarafından aktarılan verilere göre, ilk kuyu İyon Denizi'nin kuzeybatısındaki "Blok 2" adı verilen ruhsat sahasında açılacak.

OPERASYON KIYIDAN 55 KİLOMETRE ÖTEDE GERÇEKLEŞECEK

Kıyıdan 55 kilometreden fazla uzaklıkta ve yaklaşık 900 metre su derinliğinde gerçekleştirilecek operasyon, bölgedeki sismik araştırmaların ötesinde somut verilere ulaşmak adına kritik bir viraj olarak değerlendiriliyor.

İyon Denizi'ndeki bu girişim, Yunanistan'ın son dönemde Doğu Akdeniz ve çevresinde genişlettiği açık deniz enerji arama stratejisinin yalnızca bir parçası olarak öne çıkıyor. Yunan hükümeti, İyon Denizi'nin yanı sıra Girit adasının güneyi ile güneybatısı ve Mora Yarımadası açıklarını kapsayan farklı deniz bloklarında da Chevron ve ExxonMobil gibi küresel devlerle kiralama anlaşmaları imzalayarak bölgedeki arama imtiyaz alanlarını genişletmeye devam ediyor.