Avrupa genelinde ve özellikle Yunanistan'da baş gösteren tarımsal iş gücü krizi, uzun süredir masada bekleyen stratejik bir hamleyle aşılıyor. Yunanistan ile Mısır arasında üç yıl önce imzalanan ancak yapısal nedenlerle bekletilen iş gücü anlaşması resmen yürürlüğe girdi.

Bu tarihi adım, sadece tarlalardaki ürünlerin toplanmasını sağlamayacak; aynı zamanda düzensiz göçle mücadelede Avrupa için yepyeni bir yasal model oluşturacak.

5 BİN MISIRLI İŞÇİ TARLALARA İNİYOR

Yunan Tarım Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hristos Giannakakis tarafından yapılan açıklamaya göre, süreçte ilk somut adımlar atıldı. İlk etapta 5 bin Mısırlı mevsimlik işçinin yasal yollarla Yunanistan’da istihdam edilmesi planlanıyor. Ancak yetkililer, tarlalardaki ihtiyacın boyutuna göre bu sayının ilerleyen dönemde daha da artırılabileceğinin sinyalini veriyor.

Şu ana kadar yaklaşık 150 işçi adayı yerel idari birimlere kayıt yaptırdı. Başvuru belgeleri, mülakat ve güvenlik soruşturması süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Yunanistan’ın Kahire Büyükelçiliği’ne iletildi.

Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri, iş gücünün dinamik ve organize bir şekilde yönetilecek olması. Sabit bir yerde kalmak yerine işçiler, tarımsal ürünlerin hasat dönemlerine göre Yunanistan genelinde yer değiştirebilecek.

-İlk Durak: Makedonya ve Halkidiki bölgelerindeki şeftali ve kiraz bahçeleri.

-Sonraki Rotasyon: Zeytinlikler ile kivi ve turunçgil üretiminin yoğun olduğu güney bölgeleri.

DOKUZ AY ÇALIŞ ÜÇ AY DÖN SİSTEMİ

Sistem, işçilerin yasal statülerini korumak üzerine oldukça sıkı bir takvime bağlanmış durumda:

-Mevsimlik işçiler ülkede en fazla 9 ay kalabilecek.

-Bu sürenin sonunda ülkelerine dönüp 3 ay kalmaları gerekecek.

-İlk çalışma dönemini başarıyla tamamlayan işçiler, 5 yıla kadar uzatılabilen uzun süreli izin başvurusunda bulunabilecek. Böylece her yıl bürokratik işlemler sıfırdan başlamayacak.

ISIRLI GENÇLERE FIRSAT KAPISI OLACAK

110 milyonu aşan nüfusuyla ciddi bir genç iş gücü potansiyeline sahip olan Mısır'da, bu programa yönelik yoğun bir ilgi var. Yunanistan'daki tarım maaşlarının Mısır standardına göre oldukça cazip olması, başvuruların katlanmasını sağlıyor. Şimdiden 36'dan fazla büyük Yunan işveren programa katılmak için resmi başvurusunu yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Kahire’de bir araya gelen Yunan ve Mısırlı yetkililer (toplantıya Mısır Çalışma Bakan Yardımcısı da katıldı); transfer süreçleri, iletişim ağları ve koordinasyon mekanizmaları üzerindeki son detayları netleştirdi.

TEK PLAN İŞ GÜCÜ ÜZERİNE DEĞİL

Yetkililer, geçmişteki kötü deneyimlerin önüne geçmek adına işçilerin barınma koşullarına bu kez ekstra hassasiyet gösteriyor. Giannakakis, işçilerin insani ve hijyenik koşullarda yaşayabilmesi için devlet destekli prefabrik yaşam alanları projesinin masada olduğunu belirtti. Amaç, hem işçiyi korumak hem de her yıl düzenli olarak geri dönecek sadık bir iş gücü yaratmak.

Projenin tam anlamıyla kusursuz işlemesi için hâlâ aşılması gereken bazı bürokratik engeller olsa da, bu girişim Avrupa Birliği için bir "pilot proje" niteliğinde.

Yunanistan, bu modeli başarıyla uygulayarak düzensiz ve kaçak göç dalgalarını engellemeyi, bunun yerine denetimli, yasal ve iki ülkenin de kazandığı (kazan-kazan) kurumsal bir sistem inşa etmeyi hedefliyor. Avrupa'daki birçok tarım kuruluşu da iş gücü krizine ilaç olabilecek bu modern köprüyü yakından izliyor.