Milletvekillerine ve halka hitaben tarihi bir konuşma yapan Paşinyan, Erivan’ın Brüksel’in başvuruya vereceği yanıtın ardından müzakere yol haritasını görüşeceğini ve son sözü referandumla halkın söyleyeceğini ifade etti. Bu adımla birlikte, uzun yıllar Rusya’nın etki alanında yer alan Ermenistan ve tüm Güney Kafkasya bölgesinde tarihi nitelikte bir jeopolitik eksen kayması yaşanıyor.

RUSYA İLE İLİŞKİLER KOPUYOR

Başbakan Paşinyan, konuşmasında Rusya liderliğindeki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ile yaşanan gerilime de değindi. İttifakın Ermenistan’ı örgütten çıkarma kararı alması halinde bundan memnuniyet duyacağını belirten Paşinyan, iki yüzyıldır güvenlik garantörü olarak görülen Rusya'nın 2021, 2022 ve 2023 yıllarında yaşanan gelişmelerde bu rolünü yerine getiremediğini savundu.

Azerbaycan ile yaşanan çatışmalarda Kremlin'in Ermenistan'ı yalnız bıraktığını vurgulayan Paşinyan, Moskova ile nihai bir tercih noktasına gelinene kadar KGAÖ’de kalmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Ağustos 2025’te imzalanan barış anlaşmasının ardından Azerbaycan ile ilişkilerini AB ve ABD'nin katılımıyla ekonomik işbirliği odaklı bir zemine taşıyan Ermenistan, Rusya ile olan ekonomik bağımlılığını azaltmak için de hamle yapıyor.

Paşinyan, demiryolu ağını uluslararası hatlara entegre edebilmek amacıyla Moskova’dan 2038’e kadar süren demiryolu imtiyazından vazgeçmesini talep etti. Bölgedeki yeni yatırımlar için Kazakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin adı öne çıkıyor.

MOSKOVA TEPKİ GÖSTERDİ

Tarihi açıklamalara Moskova cephesinden tepki ise gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan’ın AB standartlarına uyum sağlama girişiminin iki ülke arasında derin ticari çelişkiler yaratacağını ve bu durumun öncelikle Ermenistan’ın kendisine zarar vereceğini ifade etti.