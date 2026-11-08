Brüksel ile Erivan hattında bir süredir yürütülen vize serbestisi diyaloğu çerçevesinde atılan somut adımlara bir yenisi eklenirken, Ermenistan vatandaşları için Avrupa standartlarında yüksek güvenlikli yeni biyometrik pasaport uygulamasının devreye alındığı resmen duyuruldu.

VİZESİZ SEYAHAT HAKKINA YAKLAŞTILAR

Gelişmeye dair değerlendirmede bulunan Avrupa Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, hayata geçirilen bu yeni sistem sayesinde Ermenistan vatandaşlarının AB ülkelerine vizesiz seyahat hakkına bir adım daha yaklaştığını vurguladı.

Birlik desteğiyle uluslararası kriterlere tam uyumlu olarak üretilen yeni nesil çipli pasaportların, sınır kapılarındaki denetim süreçlerini hızlandıracağını ve vatandaşların hareket serbestisini önemli ölçüde kolaylaştıracağını belirten Kos, uygulamanın teknik bir belgenin ötesinde stratejik bir anlam taşıdığını ifade etti.

ERİVAN'IN BATI'YA YÖNELMESİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Ermenistan'ın dış politikadaki Batı eksenli dönüşümüne ve reform süreçlerine doğrudan işaret eden Marta Kos, "Ermenistan, Avrupa ile daha yakın ilişkiler kurmayı tercih ediyor; biz de bu tercihi doğrudan halkın günlük yaşamına dokunan somut kazanımlara dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Güvenlik, sahteciliğe karşı koruma ve sınır kontrolü kriterlerinin karşılanması anlamına gelen biyometrik pasaport adımı, ülkenin yakın gelecekte AB ülkelerine vize muafiyeti kazanma sürecindeki en kritik teknik şartlardan biri olarak kabul ediliyor.

Bu hamleyle birlikte komşu Ermenistan, Birlik üyesi olmadan Avrupa kapılarını vizesiz aralama yolunda elini oldukça güçlendirmiş oldu.