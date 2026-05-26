Bölgesel savaşın eşiğinden dönen Ortadoğu'da önemli bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in gerçekleştirdiği ağır hava bombardımanlarının ardından askeri sanayisinin "tamamen felç olduğu" iddia edilen İran, beklenmedik bir hızla küllerinden doğdu.

İstihbarat raporlarına yansıyan son verilere göre Tahran yönetimi; balistik füze, kamikaze insansız hava aracı (İHA) ve hava savunma sistemlerinin üretimine gizli sığınaklarda yeniden başladı.

İsrail’in önde gelen yayın organlarından Mako ve ABD merkezli CNN’in istihbarat kaynaklarına dayandırdığı ortak analiz, çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. Bombardımandan kurtarılan sağlam parçaları bir araya getiren İranlı mühendisler, hasar görmeyen ya da hızla onarılan üretim hatlarında "kritik" silahların üretimine öncelik verdi.

Ayrıca Tahran, olası bir saldırıya karşı savaş döneminde kilit vurduğu yer altı tünellerini yeniden açarak, buralarda saklanan füze ve fırlatma rampalarını tekrar aktif hale getirdi. Askeri uzmanlar, İran’ın dron ağını birkaç ay içinde eski gücüne kavuşturacağını, füze üretim kapasitesini ise en geç bir yıl içinde saldırı öncesi seviyeye çıkaracağını öngörüyor.

RUSYA VE ÇİN DESTEĞİ

Tahran’ın bu şok edici geri dönüşünün arkasında ise küresel aktörlerin desteği yatıyor. Batı istihbaratı, ABD ablukasına rağmen Çin’in İran’a gizlice füze bileşenleri ve kritik parçalar tedarik etmeye devam ettiğini belirtiyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun "Çin, İran’a füze parçaları aktarıyor" suçlamasına Pekin yönetiminden "İddialar asılsızdır" yalanlaması gelse de, sahada Rusya ve Çin parmağı olmadan bu kadar hızlı bir toparlanmanın mümkün olamayacağı vurgulanıyor.

Öte yandan İsrail ordusu da acı bir itirafta bulunarak, İran savunma sanayisine yönelik hava saldırılarının tahmin edilenden çok daha az hasara yol açtığını kabul etti.