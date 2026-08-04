Bulgaristan, sipariş ettiği yeni nesil F-16 Block 70 savaş uçaklarının teslimatında yaşanan gecikmeler üzerine hava savunmasında oluşabilecek zafiyeti önlemek için harekete geçti.

Bulgaristan Savunma Bakanlığı, ordunun hava polisliği ve NATO görevlerini aksatmamak amacıyla ikinci el savaş uçağı tedarikini gündemine aldı.

ABD’den daha önce toplam 16 adet F-16 Block 70 siparişi veren ancak ikinci partinin teslimatındaki aksaklıklarla karşılaşan Sofya yönetimi, yeni filosu tam operasyonel hale gelene kadar geçici bir çözüm arıyor.

Bu kapsamda savunma kaynakları; İsveç yapımı ikinci el Gripen ile farklı ülkelerden temin edilebilecek ikinci el F-16 seçeneklerinin masada olduğunu ve ilgili ülkelerle temasların değerlendirildiğini bildiriyor.

Yetkiler, yapılacak tercihin ülkenin hava sahası güvenliğini ve uluslararası taahhütlerini kesintisiz sürdürmesi açısından kritik önem taşıdığını belirtiyor.