İran Sivil Havacılık Kurumu, şubat ayında düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden eski lider Ali Hamaney’in cenaze törenleri kapsamında, 4-9 Temmuz tarihleri arasında ülkedeki bazı havalimanlarında önemli uçuş kısıtlamalarına gidileceğini duyurdu.

Yapılan resmi açıklamaya göre, kısıtlamalar başkent Tahran’daki İmam Humeyni ve Mehrabad havalimanları ile Meşhed Havalimanı’nı kapsayacak.

Tören takvimi doğrultusunda güvenlik tedbirlerinin kademeli olarak artırılacağı belirtilirken, 6 Temmuz’da Tahran’daki havalimanlarında kısıtlamaların ağırlaştırılacağı, 9 Temmuz’da ise Meşhed Havalimanı’nın tamamen kapatılarak yolcu taşımacılığının durdurulacağı aktarıldı.

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Hamaney için ilk cenaze töreninin 4-5 Temmuz tarihlerinde Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde gerçekleştirileceği, 6 Temmuz'da yine başkentte ikinci bir tören düzenleneceği öğrenildi. Programın devamında cenazenin 7 Temmuz’da Kum şehrine, 9 Temmuz’da ise Meşhed kentine götürülerek İmam Rıza Türbesi'nde toprağa verileceği bildirildi.