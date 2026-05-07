Bölgesel gerilimlerin ve İHA saldırılarının kıskacında kalan Irak, hava sahasını korumak için stratejik bir hamle yaparak Türk savunma sanayii ile masaya oturdu.

ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların ortasında kalan Bağdat yönetimi, özellikle insansız hava araçları (İHA) ve füze tehditlerine karşı koyabilmek amacıyla Türkiye'den 20 adet hava savunma sistemi satın almaya hazırlanıyor. İstanbul’daki SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Fuarı’nda temelleri atılan anlaşmada artık son aşamaya gelindiği ve mali detaylar üzerinde çalışıldığı bildirildi.

TÜRK SİSTEMLERİYLE PETROL SAHALARINI KORUYACAKLAR

Irak Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Saad Harbiye, ülke hava sahasının İHA hareketliliği nedeniyle ciddi bir baskı altında olduğunu belirterek, gelişmiş savunma sistemlerinin milli güvenlik için "kritik öncelik" haline geldiğini vurguladı. Harbiye, Türk sistemlerinin tercih edilme nedenlerini; yüksek etkinlik, maliyet avantajı ve coğrafi yakınlık olarak sıraladı.

Özellikle 10 bin dolarlık bir İHA’yı düşürmek için 1 milyon dolarlık füzeler harcamak yerine, Türkiye’nin sunduğu yerli çözümlerin çok daha akılcı ve ekonomik olduğunu ifade eden Harbiye, bu sistemlerin petrol sahaları ve diplomatik tesisler gibi stratejik noktaları koruyacağını belirtti.

Son dönemde hem İran hem de ABD-İsrail hattından gelen saldırılara maruz kalan Irak, bu tedarik hamlesiyle dış aktörlerin ülkeyi savaşın içine çekme çabalarına karşı bir kalkan oluşturmayı hedefliyor.