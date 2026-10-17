Yunanistan'da Atina Rivierası üzerinde yer alan ve 2001 yılında kapatıldıktan sonra çürümeye terk edilen eski uluslararası havalimanı ile 2004 Olimpiyat Oyunları tesislerinin bulunduğu devasa arazi, 9 milyar dolarlık "Ellinikon" projesiyle adeta yeni bir şehre dönüşüyor.

Monaco’nun üç katı büyüklüğündeki bu alanda yükselen 200 metrelik devasa Riviera Kulesi ise başkentin tarih boyunca korunan dikey siluetini ilk kez kırma noktasına getirdi.

32 METRELİK SINIR KALDIRILDI

Atina’da tarihi Akropolis tapınağının manzarasını korumak amacıyla onlarca yıldır binalara getirilen 32 metrelik kat sınırı, Yunan hükümetinin projeye verdiği özel izinlerle rafa kaldırıldı.

Ülkedeki en yüksek binanın 100 metreyi geçmediği ve gökdelen kültürünün bulunmadığı Atina'da, 50 katlı ve 200 metre yüksekliğindeki Riviera Kulesi'nin yanı sıra 197 metrelik bir otel ve kumarhane kompleksi yükseliyor.

Kentin binlerce yıllık tarihi atmosferini ve siluetini bozacağı gerekçesiyle tartışmaların hedefi olan proje, Atinalılar ve mimarlık çevrelerince şehrin özgün kimliğini tehdit ettiği için eleştiriliyor.

TEPKİLERE RAĞMEN GERİ ADIM ATILMADI

Bütün bu tepkilere rağmen Yunanistan yönetimi, ekonomiyi canlandırma ve ülkeyi küresel bir çekim merkezi yapma hedefiyle projeye tam destek veriyor. Londra'daki Hyde Park’tan yüzde 40 daha büyük devasa bir yeşil alan, binlerce lüks konut, alışveriş merkezleri, marinası ve halk plajlarıyla "15 dakikalık şehir" konseptinde tasarlanan Ellinikon'un, yılda bir milyondan fazla turist çekmesi ve ülke ekonomisine 16 milyar dolardan fazla katkı sağlaması bekleniyor.

Temelleri atılan ve ilk etaplarının 2027 yılı başlarında tamamlanması planlanan dev proje, komşunun başkentinde dikey mimari çağını resmen başlatıyor.