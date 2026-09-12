Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından göreve gelen Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Ahmed Şara başkanlığındaki yeni Suriye yönetimi, alkol tüketimini ve ticaretini hedef alan kapsamlı kısıtlamaları hayata geçirdi.

Maliye Bakanlığı tarafından alınan kararla alkollü içecekler üzerindeki vergiler belirgin şekilde artırılırken, üretici ve ithalatçılara ağır mali yükümlülükler getirildi. Düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Muhammed Barnieh, adımın sağlığa zararlı ürünlerin tüketimini sınırlamayı hedeflediğini, elde edilecek ek gelirin ise sağlık sektörü, sosyal güvenlik programları ve ülke ihracatının teşvik edilmesinde kullanılacağını kaydetti.

ALKOL SATIŞI HRİSTİYAN MAHALLERİNDE SINIRLANDIRILDI

Yeni kararlarla birlikte satış ve tedarik zincirinde de daralmaya gidildi. Başkent Şam'da alkollü içecek satışının mart ayı itibarıyla yalnızca belirli Hristiyan mahalleleriyle sınırlandırıldığı bildirildi. Ülke genelinde tam bir yasak uygulanmasa da artan maliyetler ve sıkılaşan denetimler özellikle alkol tüketiminin daha yaygın olduğu bölgelerde tedarik krizine yol açtı.

Euronews'te yer alan habere göre, Şam yönetiminin, nisan ayında varılan entegrasyon anlaşması kapsamında Irak sınırındaki Semalka Sınır Kapısı'nın kontrolünü devralmasıyla birlikte, Kürt nüfusun yoğunlukta olduğu kuzeydoğu bölgelerine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi üzerinden yapılan alkol sevkiyatı neredeyse durma noktasına geldi.

KARABORSA FAALİYETLERİ BAŞLADI

Tedarik kanallarının kapanması bölgedeki karaborsa faaliyetlerini ve fiyatları tırmandırdı. Sınır denetimlerinin ardından pazara sadece kaçak yollarla ürün sokulabildiğini belirten yerel esnaf, lojistik ve kaçakçılık maliyetlerinin eklenmesiyle rafların boşaldığını ve etiketlerin iki katına çıktığını aktarıyor.

Yerli alternatiflerin de tüketici talebini karşılamada yetersiz kalmasıyla birlikte, ülkedeki yeni alkol politikalarının hem tüketim alışkanlıklarını hem de yerel ticareti doğrudan etkilemeye devam ettiği belirtiliyor.