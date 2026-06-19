Ermenistan, hava gücünü güçlendirmek ve askeri envanterini modernize etmek amacıyla havacılık devi Airbus ile kritik bir tedarik sözleşmesine imza attı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Erivan’a gerçekleştirdiği resmi devlet ziyareti sırasında sonuçlandırılan anlaşma kapsamında Ermenistan, 6 adet H145 tipi helikopter satın alacak.

Ağırlıklı olarak nakliye görevlerinde kullanılacak olan bu helikopterler, Ermenistan Cumhuriyeti ile Airbus Helicopters arasında yapılan ilk resmi sözleşme olma özelliğini taşıyor.

Airbus yetkilileri, bu adımın ülkenin helikopter filosunu sınıfının en çok yönlü ve güvenilir platformlarıyla modernize etme kararlılığının net bir sinyali olduğunu belirtiyor. Anlaşmaya ilişkin bir açıklama yapan Airbus Helicopters Bölge Başkan Yardımcısı Ludovic Boistot, Ermenistan’ı aralarında görmekten onur duyduklarını ifade ederek, gelişen ortaklığın ülkenin hava yeteneklerine büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

DÜNYA GENELİNDE 8.5 MİLYON SAAT UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Dünya genelinde 1.800'den fazla aktif kullanımı bulunan ve 8,5 milyon saatin üzerinde uçuş süresine sahip olan H145 ailesi, teknolojik donanımıyla öne çıkıyor. Çift Safran Arriel 2E motoru, tam yetkili dijital motor kontrolü (FADEC) ve Helionix dijital aviyonik paketi ile donatılan helikopterler, yüksek performans sunuyor.

Airbus verilerine göre H145, düşük akustik iziyle sınıfının en sessiz helikopteri unvanını taşırken, düşük karbondioksit emisyonuyla da çevre dostu bir profil sergiliyor.