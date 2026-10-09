İran'da rejim karşıtı gösterilere katıldıkları gerekçesiyle hapse atılan genç bir çift, İsfahan Cezaevi'nde telefon üzerinden kıyılan sembolik bir nikahla hayatlarını birleştirdi. Ancak 25 yaşındaki damat Alireza Sepahi, evliliklerinden sadece birkaç saat sonra idam sehpasında infaz edildi.

Rejim karşıtı protestolarda tutuklanan 22 yaşındaki Mahshad Keshani, nişanlısı Sepahi'nin infazından hemen önce resmiyette evlenmek istedi. Temmuz ayında ilk kez darağacına götürüldüğünde geçirdiği kalp krizi nedeniyle komaya giren ve infazı ertelenen Sepahi, bilincinin yerine gelmesi üzerine İsfahan Cezaevi'nde tutuluyordu.

Aileye verilen son görüş izninin ardından harekete geçen Keshani'nin talebiyle, Tahranlı insan hakları avukatı Amirsalar Davoudi ve ailelerin telefondan katılımıyla resmi nikah töreni gerçekleştirildi.

CEZAEVİ GÖREVLİLERİ BİLE AĞLADI

Cezaevi görevlilerinin de gözyaşlarını tutamadığı törenin ardından Sepahi, diğer bir tutuklu Alireza Raisi ile birlikte İsfahan’daki Şehit Alikhani Meydanı’nda idam edildi. İnsan hakları örgütleri, eylemler sırasında güvenlik görevlilerini öldürmekle suçlanan 12 sanığın ağır işkence altında itirafa zorlandığını ve duruşmaların adil yapılmadığını vurgularken, infaz sonrası cenazenin memleketinde defnedilmesine dahi izin verilmediği bildirildi.