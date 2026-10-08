Bulgaristan, Avrupa Birliği (AB) hibelerinden ve kalkınma fonlarından daha fazla pay alabilmek amacıyla bölgesel planlama haritasını köklü bir şekilde değiştirmeye hazırlanıyor.

Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni taslağa göre, 1 Ocak 2027 itibarıyla ülkedeki altı planlama bölgesi dört ana bölgeye dönüştürülecek ve ekonomik açıdan yüksek gelire sahip Sofya Belediyesi ayrı bir "Başkent Bölgesi" olarak haritadan ayrılacak.

Avrupa NUTS sınıflandırma standartlarına uyum sağlamak amacıyla atılan bu adım, idari sınırları ve illerin yönetim yapısını değiştirmeyecek. Kentlerin veya ilçelerin sınırları aynı kalırken, değişiklik yalnızca istatistiksel verilerin toplanması ve AB fonlarının dağıtımı süreçlerinde geçerli olacak.

SOFYA ORTALAMAYI YUKARI ÇEKMEYECEK

Sofya'nın diğer illerden yalıtılarak tek başına ayrı bir bölge ilan edilmesi, ekonomik ortalamayı yukarı çekmesini engelleyecek; böylece Bulgaristan'ın diğer yoksul illerinin "kalkınmakta olan bölge" statüsünü koruyarak AB fonlarından maksimum düzeyde karşılıksız mali destek almasının önü açılacak.

Yeni yapılanma kapsamında, ülke genelindeki bölgesel kalkınma konseylerinin sayısı da altıdan dörde düşürülecek ve Sofya için özel bir Entegre Kalkınma Planı uygulanacak. Tüm ülkeyi tek bir çatı altında toplayan en üst istatistik seviyesinin de dahil olduğu yeni planlama haritasının, 2027 yılı başından itibaren resmen yürürlüğe girmesi hedefleniyor.