Yunanistan, dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli üretim kapasitesini artırmak amacıyla savunma sanayiinde köklü bir dönüşüme hazırlanıyor. Atina yönetimi, 30 milyar euro değerindeki 12 yıllık dev yeniden silahlanma programı kapsamında, savunma tedarik projelerinde Yunan şirketlerinin katılımını artıracak yeni düzenlemeleri gündemine taşıdı.

Gelecekteki ihalelerde en az yüzde 25 oranında yerli sanayi katılımının öngörüldüğü plan için sektör temsilcileri, bu oranın tavsiye kararından öte bağlayıcı bir yasal zorunluluk haline getirilmesini istiyor.

Yeni stratejinin ilk olarak, yaklaşık 3 milyar euro bütçeli "Greek Dome" entegre hava ve füze savunma sistemi projesinde uygulanması planlanıyor. Nihai onay aşamasına yaklaşan bu projede, yaklaşık 750 milyon euroluk iş payının Yunan firmalarına ayrılması ve süreçte METLEN, Miltech, Scytalys, Akmon, Salamis Shipyards, GEK TERNA, HAI ile EAS gibi yerli sanayi devlerinin rol alması bekleniyor.

Yatırımların da hız kazandığı sektörde METLEN, Volos kentinde yeni bir savunma üretim tesisini faaliyete geçirirken; GEK TERNA ise Airbus ve Rheinmetall iş birliğiyle askerî uydu haberleşmesi ile taktik kara sistemleri alanına adım attı.

Sektör temsilcileri, yerli katkı şartının basit montaj faaliyetlerinin ötesine geçerek teknoloji transferi ve yüksek katma değerli üretimi kapsaması gerektiğini vurguluyor.

Bu doğrultuda, belirlenen asgari yerli katkı limitini aşan firmalara ihalelerde avantaj sağlanması ve sürecin şeffaf bir şekilde denetlenmesi talep ediliyor.