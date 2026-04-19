Balkanlar'ın kilit ülkelerinden Bulgaristan, son beş yıldır süregelen siyasi belirsizlik ve hükümet krizlerine son vermek amacıyla yarın bir kez daha erken genel seçimlere gidiyor. Ülkedeki kronikleşen istikrarsızlık döngüsünü kırması beklenen bu kritik oylama, demokratik süreçler açısından son dönemde sıkça tekrarlanan seçimlerin ardından stratejik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

KATILIM ORANI DİP SEVİYEYİ GÖRMÜŞTÜ

Yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmenin oy kullanması beklenen seçimlerde, 240 sandalyeli parlamentonun yeni üyeleri belirlenecek. Yerel saatle 07.00'de başlayacak olan oy verme işlemi, akşam 20.00'de sona erecek; ancak sandık başındaki yoğunluğa bağlı olarak bu süre 21.00'e kadar uzatılabilecek.

Geçmiş seçimlerde yüzde 38 seviyelerinde kalarak dip noktayı gören katılım oranının, bu kez halkın değişim talebiyle yüzde 50 ila 60 bandına yükselmesi öngörülüyor.

55 ÜLKEDE 493 SANDIK KURULACAK

Merkez Seçim Kurulu, diasporanın oy kullanabilmesi için dünya genelindeki 55 ülkede toplam 493 sandık kurulacağını duyurdu.

Bulgaristan dışındaki en yoğun seçmen kitlesine ev sahipliği yapan Türkiye, sandık sayısının en yüksek olduğu ülkelerden biri olarak öne çıkarken; Birleşik Krallık ve diğer Avrupa ülkelerinde de geniş çaplı bir organizasyon yürütülecek.

SEÇİMDEN SONRA YİNE ZORLANACAKLAR

Yüzde 4 barajının uygulandığı ülkede anket verileri, parlamentoda çok sesli bir yapının oluşacağına işaret ediyor. Eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in liderliğindeki İlerici Bulgaristan Koalisyonu'nun yarışı önde götürdüğü tahmin edilirken; GERB Partisi, PP-DB ittifakı, Hak ve Özgürlükler Hareketi, Vızrajdane ve Sosyalist Parti’nin de parlamentoya girmesi bekleniyor.

Hükümet kurulması için gerekli olan 121 milletvekili desteğine tek bir partinin ulaşmasının güç görünmesi, seçim sonrasında Bulgaristan'ı yeniden zorlu bir koalisyon diplomasisinin beklediğini gösteriyor.