Açıklanan resmi dış ticaret verilerine göre Atina yönetimi, 2026 yılının ilk 10 ayında Türkiye’den tam 2,8 milyar dolarlık mal alımı gerçekleştirerek Türkiye'nin komşuları arasında en fazla ihracat yaptığı üçüncü ülke konumuna yerleşti. Yunan tarafında geniş yankı bulan bu tablo, sınırın diğer yakasında adeta bir başarı hikayesi olarak sunuldu.

Irak’ın yaklaşık 7,5 milyar dolarlık ithalatla zirvede yer aldığı, Bulgaristan’ın ise 4,4 milyar dolarla ikinci sırada bulunduğu listede Gürcistan’ı geride bırakarak üçüncülük koltuğunu sağlama alan Yunanistan, Türk pazarındaki alıcı gücünü bir kez daha tescilledi.

Türkiye’nin sekiz komşusuna yaptığı toplam ihracatın 23,4 milyar doları aştığı bu dönemde; kimyasal ürünler, tarım ve gıda maddeleri ile mobilya ve orman ürünleri en çok talep gören kalemler arasında başı çekti.