Ermenistan hükümeti, Türkiye sınırının yanı başındaki nükleer enerji yatırımlarına ve arayışlarına hız verdi. Üstelik Erivan yönetimi, güvenlik riskleri ve eski teknolojisi nedeniyle bölge için büyük bir tehdit oluşturan mevcut tesisteki sorunları çözmeden yeni projeleri hayata geçirmeyi planlıyor.

Ermenistan hükümeti, Türkiye topraklarına yalnızca 16 kilometre uzaklıkta bulunan ve güvenlik açıklarıyla sık sık gündeme gelen Metsamor Nükleer Enerji Santrali'nin kullanım ömrünü 2036'ya kadar uzatmak üzere teknik çalışmalar yürüttüğü biliniyordu.

Bununla da kalmayan Erivan yönetimi, mevcut eski reaktörün hemen yakınlarında yeni bir enerji bloğu inşası için de girişimlerini sürdürüyor. Eski santralin yarattığı tehlikeye ve bakım/onarım ihtiyacına rağmen doğrudan yeni tesis arayışına girilmesi bölgesel endişeleri artırıyor.

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Konuya ilişkin kritik açıklamalar New York’ta düzenlenen yıllık Concordia Zirvesi’nin panel oturumunda konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan geldi.

Sovyet döneminden kalma nükleer santralin işletme süresinin sonuna yaklaştıklarını belirten Paşinyan, yeni santralin inşası için küresel aktörlerle temas halinde olduklarını ifade etti.

Başbakan Paşinyan, bir sonraki nükleer santralin yapımı için en iyi teklifi sunacak ortağı aradıklarını dile getirerek Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Fransa, Çin ve Güney Kore ile görüşmelerin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Kurulacak yeni santralin modüler tipte olmasına karar verildiği aktarılırken, Erivan yönetimi bir yandan da Metsamor’un ömrünü 2036’ya uzatıp bu süreçte yeni modüler santrali devreye almayı hedefliyor.