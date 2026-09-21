Yunanistan, silahlı kuvvetlerini modern teknoloji, yedek birlikler ve sivil uzmanlıkla daha entegre hale getirmeyi hedefleyen yeni "Vatandaş-Asker" savunma modelini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Ülkenin kapsamlı "Gündem 2030" savunma reformlarının bir parçası olarak öne çıkan bu adım, askeri krizlere karşı tüm toplumu kapsayan dirençli bir yapı oluşturmayı amaçlıyor.

ASKERİ SEFERBERLİĞİ BAŞKA BOYUTA TAŞIYACAKLAR

IISS Prag Savunma Zirvesi’nde konuşan Yunanistan Genelkurmay Başkanı General Dimitrios Choupis, askeri seferberliğin yalnızca silahlı kuvvetlerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı.

Yeni model doğrultusunda, zorunlu askerlik görevini yapanlar ile yedek personelin kendi doğdukları ve yaşadıkları coğrafi bölgelerle bağlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Böylece personelin iyi bildiği sahalarda çok daha etkin müdahalede bulunabilmesi planlanırken, askere alınanların yüzde 70'inin 14 hafta gibi kısa bir sürede operasyonel hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

HIZLI BİR SAVUNMA HATTI PLANLIYORLAR

Teknolojik dönüşümün de merkezde yer aldığı yeni sistemde; insansız hava araçları, yapay zeka, siber güvenlik ve dijital yetenekler eğitim süreçlerinin temel unsurları haline getirilecek.

Ayrıca ulaşım, telekomünikasyon, enerji ve sanayi gibi kritik sivil altyapıların yanı sıra lojistik ve veri analizi alanındaki sivil uzmanlar da savunma sistemine entegre edilecek.

Yunanistan bu yaklaşımla, niceliksel asker sayısından ziyade personelin ne kadar hızlı eğitilip göreve dahil edilebildiğine odaklanan sürdürülebilir bir savunma hattı kurmayı hedefliyor.