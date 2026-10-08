İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkedeki sanayi ve üretim çarklarının aksamadan dönmesini sağlamak amacıyla radikal enerji tasarrufu önlemlerinin hayata geçirileceğini duyurdu.

Katıldığı bir programda ülke ekonomisi ve enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pezeşkiyan, topyekün bir ekonomik ve siyasi baskı süreciyle karşı karşıya olduklarını vurgulayarak, İran halkının haklarını korumak adına diplomasi ve müzakere kanallarını da etkin şekilde kullanmaya devam ettiklerini ifade etti.

Gelişmekte olan enerji krizinin üretime yansımasını engellemeyi öncelik olarak belirleyen İran yönetimi, tüketim kalıplarını köklü biçimde yeniden düzenlemeyi hedefliyor.

Bu kapsamda, sanayi tesislerinin elektrik ve enerji ihtiyacını kesintisiz karşılayabilmek adına kullanılmayan kamu binaları ile kültür ve spor komplekslerinin enerjilerinin geçici olarak kesilmesi ve bu tesislerin faaliyetlerinin durdurulması planlanıyor.

Tüketimin her alanda kısıtlanacağını belirten Pezeşkiyan; elektrik, doğal gaz, benzin ve su gibi hayati kaynaklarda tasarrufa gidilmesinin mevcut zorlukların aşılmasında kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.