Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesinde yaşanan nüfus kaybı, istatistiklerin ötesine geçerek sahada terk edilmiş evlere, kilit vurulan okullara ve hayalet köylere dönüştü. Bölgede kalıp aile kurmak isteyen genç yetişkinlerin istihdam, konut, çocuk bakımı ve nitelikli sağlık hizmetleri konusunda yaşadığı ciddi eksiklikler göçü hızlandırırken, İskeçe (Xanthi) ve Dimetoka’da (Didymoteicho) düzenlenen konferanslarda yerel yöneticiler ile tıp uzmanları bu demografik krize karşı acil önlem çağrısında bulundu.

Paylaşılan resmi nüfus sayımı verileri, Doğu Makedonya ve Trakya genelindeki erimenin boyutunu gözler önüne serdi. Bölge nüfusu on yıllık süreçte 46 bin kişilik kayıpla 608 bin 182’den 562 bin 201’e gerileyerek yüzde 7,6 oranında daraldı. Alt bölgelere bakıldığında İskeçe’de yüzde 3,3, Gümülcine’nin bulunduğu Rodop bölgesinde yüzde 9,1 ve Türkiye sınırındaki Meriç (Evros) bölgesinde yüzde 8,9 oranında nüfus kaybı yaşandı.

Krizin en ağır hissedildiği Dimetoka’da ise nüfus yüzde 17,6’lık keskin bir düşüşle 16 bin 60’a inerken, bölgedeki 70 ve 80 yaş üstü nüfusun erkeklerde yüzde 35, kadınlarda ise yüzde 40 oranında artması yaşlanma tehlikesini büyüttü.

KÖY OKULLARININ ÇOĞUNLUĞU KAPATILDI

Dimetoka Belediye Başkanı Romylos Chatzigiannoglou, birkaç on yıl öncesine kadar hemen her köyde bir ilkokul bulunduğunu ancak bugün köy okullarının büyük çoğunluğunun ve pek çok ortaöğretim kurumunun öğrenci yokluğundan kapandığını belirtti.

Meriç’in kuzeyindeki Kumçiftliği (Orestiada), Dimetoka ve Sofulu (Soufli) belediyelerinin son on yılda nüfuslarının yaklaşık yüzde 20’sini kaybettiğine dikkat çeken Chatzigiannoglou, yalnızca doğum teşvikleriyle bu gidişatın durdurulamayacağını vurguladı.

Bölgede aile kurma isteğinin değil, bizzat genç çiftlerin eksik olduğunu ifade eden belediye başkanı, sınır hattının stratejik önemine işaret ederek istikrarlı iş imkanları, insanca ücretler ve güvenilir sağlık altyapısı kurulmadığı takdirde boşalan her köyün tüm ülke için büyük bir kayıp olacağını söyledi.