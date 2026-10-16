Nisanda, 100 yıl aradan sonra Kerkük Valiliği görevine seçilen Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Mehmet Seman Ağa, Irak Meclisi tarafından devlet bakanlığı görevine getirildi. Ağa'nın 19 Ekim Pazartesi günü Valilik görevinden istifasını Kerkük İl Meclisine sunması bekleniyor.

KÜRŞAT ZORLU'DAN AÇIKLAMA

AKP Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa'nın Irak'ta gerçekleşen kabine değişikliğinde devlet bakanlığı görevine getirildiğini bildirdi.

Atamayı Türkiye-Irak ilişkileri açısından tarihi bir gelişme olarak nitelendiren Zorlu, Kerkük Valiliği'ne ilişkin de “Bu süreçte mevcut Kerkük Valiliği görev süresi de yine bir Türkmen tarafından tamamlanacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgede barış, refah ve huzur esaslı politikalara yön vermeyi sürdüreceklerini belirten Zorlu, Seman Ağa'yı kutladı. Başta Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi olmak üzere kararı hayata geçirenlere teşekkür eden Zorlu, atamanın Türkiye-Irak dostluğu ve bölge barışı için hayırlı olmasını diledi.