Rumen haber sitesi g4media.ro’nun aktardığı bilgilere göre Başbakan Radev, kararın arkasındaki temel nedenin ekonomik kısıtlamalar ve askeri stok durumu olduğunu belirtti.

Bulgaristan’ın halihazırda aşırı bütçe açığı prosedüründen geçtiğini ve kendi rezervlerinde de sıkıntılar yaşadığını ifade eden Radev, mevcut koşullar altında yeni bir mali kaynak sağlayamayacaklarını kaydetti.

Mali yardım konusuna değinen Radev, "Biz de aşırı açık verme sürecindeyiz ve Sayın Ursula von der Leyen defalarca bizden açığı %3 sınırının altına indirmemizi istedi" ifadelerini kullandı.

SİLAH DIŞINDAKİ İHTİYAÇLARA YARDIM EDECEKLER

Diğer AB üye ülkelerinin Ukrayna’ya mali destek sağlama kararlarını engellemeyeceklerini vurgulayan Radev, Bulgaristan’ın yalnızca insani ihtiyaçlar, elektrik temini ve tıbbi yardım alanlarında kullanılabilecek, silah alımını dışarıda bırakan mekanizmaları görüşmeye açık olduğunu dile getirdi.

Radev ayrıca, Bulgaristan’ın garantör ülke rolü üstlenmesi halinde söz konusu fonların doğrudan Ukrayna’nın farklı bölgelerinde yaşayan Bulgar topluluğuna ulaştırılmasını sağlayacak bir sistem kurulmasında ısrarcı olduklarını belirtti.