Talimat doğrultusunda Terörle Mücadele Teşkilatı birlikleri kritik noktalarda yeniden konuşlandırılırken, Irak Güvenlik Medya Hücresi de tüm askeri birimlerin yüksek teyakkuz durumunu koruyarak eğitim faaliyetlerini kesintisiz sürdüreceğini açıkladı.

Irak’ta güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarılması, yargı ve askeri kanat arasında gerçekleşen üst düzey temasların hemen ardından geldi. Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan’ın Silahlı Kuvvetler ve Terörle Mücadele Teşkilatı yöneticileriyle yaptığı görüşmeler sonrasında hamleler hız kazandı.

İktidardaki Devlet Yönetimi Koalisyonu ise hükümetin 30 Eylül 2026’da dolacak görev süresinin ardından gerçekleşecek her türlü yasa dışı silahlı eylemin Terörle Mücadele Yasası kapsamında doğrudan cezalandırılacağını ilan ederek sürecin hukuki çerçevesini çizdi.

KULİSTE DARBE İDDİASI KONUŞULUYOR

Sahadaki bu sert hareketliliğin arkasında ise Bağdat kulislerinde çalkalanan kapsamlı bir darbe iddiası yer alıyor. Bölgeden sızan bilgilere göre, İran destekli Haşdi Şabi gruplarının Tahran’ın desteğiyle Ali ez-Zeydi hükümetine karşı askeri bir kalkışma hazırlığında olduğu öne sürülüyor.

Başbakan’ın askeri birlikleri ve Terörle Mücadele Teşkilatı’nı stratejik noktalara kaydırması, söz konusu darbe iddialarına karşı önleyici bir savunma hamlesi olarak değerlendiriliyor.