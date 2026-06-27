Rusya Tarım Ürünleri Denetleme Kurumu (Rosselhoznadzor), Ermenistan'dan balık ürünü ithalatını, tespit edilen ihlaller gerekçesiyle tamamen askıya aldı.

İki ülke arasında artan siyasi gerilimin ve Erivan'ın Avrupa Birliği'ne yakınlaşmasının ardından gelen bu ambargo kararı, uzmanlar tarafından Paşinyan hükümeti üzerinde bir baskı aracı olarak değerlendiriliyor.

Ermenistan'ın en önemli ihraç kalemlerinden olan alabalık ve balık ürünleri sevkiyatının tamamen durması Ermeni üreticiler için ağır bir darbe niteliği taşırken, Rusya Balık Birliği bu kısıtlamanın Rus iç piyasasını etkilemeyeceğini ve oluşan boşluğun Türkiye, Çin ve İran gibi ülkelerle doldurulacağını açıkladı.

Yaşanan bu ticari kriz karşısında Avrupa Komisyonu, Rusya'nın ambargolarından etkilenen Ermenistan'a destek olmak amacıyla yaklaşık 20 ürün grubunda gümrük vergilerini düşürmeyi planlayan 420 milyon avroluk bir paket hazırlıyor.