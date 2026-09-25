Bulgaristan'da 25 Ekim 2026 tarihinde düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde siyaset dünyası sıra dışı bir adaylıkla hareketlendi. Kamuoyunda pop-folk şarkıcısı olarak tanınan ve resmi adı Ivanka Velikova Tsvetanova-Petkova olan Vanya Velikova, bağımsız cumhurbaşkanı adayı olarak yarışa resmen katıldı.

Velikova, cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak ise ülkedeki "Big Brother" yarışmasının üçüncü sezonuyla geniş kitlelerce tanınan "Patso" lakaplı Panayot Aleksandrov Kyuchukov'u yanına aldı.

Bir girişim komitesi tarafından desteklenen ikilinin başvurusu, yasal gerekliliklerin yerine getirilmesinin ardından Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonu tarafından onaylandı. Bağımsız adaylık için gerekli olan en az 2 bin 500 seçmen imzasının ötesine geçen ikili, topladıkları 2 bin 894 destek imzasıyla adaylıklarını resmiyete kavuşturdu.

Merkez Seçim Komisyonu'nun gerçekleştirdiği kura çekimi sonucunda Velikova ve Kyuchukov çiftinin oy pusulasında 3 numara ile yer alacağı açıklandı.

"BULGARİSTAN'I DAHA İYİ BİR YERE GÖTÜRECEĞİM"

Velikova, lüks pembe bir cip ile cumhurbaşkanlığı binasının önünde seçim kampanyasını sürdürürken ülkesini daha bir yere getireceğini belirterek şunları söyledi:

“Büyük bir hedefim var, bu yoksulluktan ve bu dip noktadan kurtulmaya yardım etmek istiyorum. Bulgaristan'ın başında olmak istiyorum ve onu daha iyi bir şeye götüreceğime inanıyorum. İnsanlar beni seçsin, ülkeyi düzelteceğiz."

BULGAR BASINI YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

Siyaset dışından gelen ve magazin dünyasının yakından tanıdığı iki ismin oluşturduğu ikili, Bulgar basını tarafından "seçim yarışının en alışılmadık aday çifti" olarak nitelendiriliyor. Klasik siyasi kampanya alışkanlıklarının dışına çıkan ve saray önündeki iddialı açıklamalarıyla dikkat çeken Velikova, renkli tarzı ve açıklamalarıyla 25 Ekim'de sandık başına gidecek seçmenlerin karşısındaki en sıra dışı alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor.