Mecliste gerçekleştirilen ilk okuma oturumuyla süreç resmiyet kazanırken, tasarıya karşı yükselen siyasi itirazlar yasanın geleceğine dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Özellikle Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kanun Devleti Koalisyonu gibi kritik grupların yasaya destek vermeyeceklerini açıklaması, meclis içindeki görüş ayrılığını derinleştirdi.

YASAYA UYMAYACALARINI AÇIKLADI

KDP Milletvekili Zirek Zebari, konuya ilişkin yaptığı açıklamada tasarıya sert bir muhalefet sergileyerek, yasalaşması durumunda bu düzenlemeyi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırları içerisinde uygulamayacaklarını vurguladı.

Benzer şekilde, Şii siyasi bloklarından Kanun Devleti Koalisyonu ve Şii Hukuk Grubu da tasarıya karşı durduklarını duyurarak yasanın mevcut haliyle geçmesine geçit vermeyeceklerinin sinyalini verdi.

18-35 YAŞ ARASINDA TÜM ERKEKLERİ KAPSIYOR

Tartışmaların odağındaki yasa tasarısı, 18 ile 35 yaş arasındaki tüm erkekleri kapsama almayı öngörüyor. Taslak metne göre askerlik hizmet süresinin yükümlülerin eğitim seviyelerine göre değişkenlik göstermesi planlanırken, zorunlu askerlik yapacak kişilere ödenecek maaşların gönüllü askerlerin maaşlarından daha düşük seviyede tutulması hedefleniyor.

Ayrıca yerel basına yansıyan detaylara göre tasarıda; askerliğin ertelenmesi, muafiyet hakları ve belirli şartlar altında bedelli askerlik seçeneği gibi düzenlemeler de yer alıyor. Geçmiş dönemlerde de benzer girişimlerle gündeme gelen zorunlu askerlik konusu, ülkedeki siyasi ve toplumsal dinamikler nedeniyle hassasiyetini korumaya devam ediyor.