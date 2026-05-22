Hindistan komşusu Pakistan Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan Çin menşeli PL-15E havadan havaya füzesinin elektronik altyapısını ve radar şifrelerini çözdüğü ileri sürüldü.

Fransız savunma medyasına dayandırılan haberlere göre, Mayıs 2025’te Pakistan’a ait bir savaş uçağından ateşlendiği ve Hindistan topraklarına düştüğü değerlendirilen füze, imha mekanizması barındırmadığı için Hint uzmanlarca detaylı incelemeye alındı.

Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Organizasyonu (DRDO) ile Hindistan Hava Kuvvetleri (IAF), yaklaşık 145 kilometre menzilli ve Mach 5 hızına ulaşabilen füzenin frekans, radar ve veri bağı formatlarını analiz ederek kendi elektronik harp veri tabanlarına entegre etti.

Elde edilen bu kritik istihbarat sayesinde Hindistan, Pakistan'ın JF-17 ve J-10C savaş uçaklarına karşı hava savunma ve karıştırma kapasitesini artıracak yazılım güncellemelerini operasyonel filolarına hızla uyguladı.

Gelişmenin, iki ülke arasındaki hava rekabetinde dengeleri Hindistan lehine değiştirebileceği belirtilirken; Yeni Delhi yönetiminin bu teknolojiyi kendi yerli füze programı Astra MK-2'yi geliştirmek için de kullanmayı planladığı kaydedildi.