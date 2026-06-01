Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un gözetiminde, Güney Kore sınırına yakın bölgelerde hızlıca konuşlandırılabilecek yeni nesil bir taktiksel saldırı sistemi test edildi. Kuzey Kore devlet medyasının Mayıs 2026 sonunda duyurduğu denemelerde; alçak irtifadan uçarak radarlara yakalanmama özelliği bulunan otonom bir seyir füzesi, 100 kilometre menzilli akıllı topçu roketleri ve hafif füze fırlatma sistemleri başarıyla fırlatıldı.

HEDEFİ SÜZÜLEREK VURUYOR

Yeni nesil kompakt seyir füzesi, yer şekillerine uyum sağlayarak çok alçaktan uçabilme ve hedefi süzülerek vurma yeteneğine sahip. Bilgisayarlı otomatik hedef tanıma teknolojisiyle donatılan bu silahlar, Seul yönetimi ile ABD ittifakının hava savunma ağlarını yanıltmayı amaçlıyor.

Analistler, bu füzelerin fırlatma rampalarının dijital ve otomatik hale getirildiğini, böylece düşman topçusu yerlerini tespit edip karşı ateş açmadan önce Kuzey Kore birliklerinin hızla bölgeden uzaklaşabileceğini (vur-kaç taktiği) belirtiyor.

FÜZELER GÜNEY KORE İÇİN BÜYÜK TEHDİT

Kuzey Kore’nin dünyanın en yoğun topçu hattına sahip sınır bölgesindeki roketleri "akıllı hassas güdümlü" hale getirmesi, Güney Kore'deki komuta merkezleri ve havaalanları için doğrudan tehdit oluşturuyor.

Batılı istihbarat kaynakları, füzelerdeki bu teknolojik sıçramanın ve elektronik harp direncinin arkasında, Kuzey Kore'nin Rusya'ya verdiği silahlar karşılığında Ukrayna savaş meydanından elde ettiği canlı veriler ve teknoloji transferi olabileceğini değerlendiriyor. Atina-Seul-Washington hattında alarma neden olan bu gelişmeye karşı Güney Kore, ABD ve Japonya'nın erken uyarı sistemleri ile ortak savunma koordinasyonunu derinleştirmesi bekleniyor.