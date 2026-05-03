İran’ın ulusal para birimi tümen, dolar karşısında tarihinin en düşük seviyesine gerileyerek ekonomik krizde yeni bir eşiği aştı. Serbest piyasada 1 ABD dolarının 184 bin tümen seviyesine kadar yükselmesiyle birlikte, yerel para birimi rekor düzeyde değer kaybetti.

Özellikle bölgedeki askeri gerilimin tırmandığı ve ABD-İsrail operasyonlarının başladığı şubat sonundan bu yana döviz kurlarındaki dalgalanma durdurulamaz bir boyuta ulaştı.

İRAN EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ BASKI ZİRVEDE

Süreç incelendiğinde, 28 Şubat öncesinde 160 bin tümen bandında seyreden doların, savaşın belirli dönemlerinde 135 bin tümen seviyesine kadar çekildiği görülmüştü.

Ancak son haftalarda yaşanan bu sert yükseliş, İran ekonomisi üzerindeki baskıyı zirveye taşıdı. Ekonomistler, para birimindeki bu tarihi erimenin temelinde ABD tarafından uygulanan ağır ekonomik yaptırımların yanı sıra, süregelen savaş ortamının yarattığı üretim ve dış ticaret darboğazlarının yattığına dikkat çekiyor.

Mevcut tablo, İran halkının alım gücünü derinden sarsarken, ülkedeki enflasyonist baskının daha da artacağına dair endişeleri körüklüyor.