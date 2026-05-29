Avustralya A-League Men finalinde Yeni Zelanda takımı Auckland FC, sınırı aşıp gittiği deplasmanda Sydney FC'yi 1-0 yenerek ligin son şampiyonu oldu.

Aktif olarak iki Yeni Zelanda takımının mücadele ettiği Avustralya liginin tarihinde birçok Yeni Zelanda ekibi yarışsa da Auckland FC, ilk kez şampiyonluk ipini göğüsleyen takım olarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

SADECE 2 YILDA İMKANSIZI BAŞARDILAR

Auckland FC'nin başarısını 'mucize' kılan en önemli detay ise kulübün 2024'te kurulmuş olması. Henüz ikinci sezonunu dolduran kulüp, milyarder Bill Foley'nin yatırımları ve teknik direktör Steve Corica'nın tecrübesiyle Avustralya'nın köklü kulüplerini geride bırakmayı başardı.