Hindistan'ın alışılmışın dışında bir politika izleyerek arasında yaklaşık 4 bin 96km'lik sınır bulunan Bangladeş ile sınırını korumak için bu sınır saylan bataklık ve nehir kesimine alternatif bir koruma yöntemi kurma kararı aldı. Hindistan tarafından sınırın büyük bir kısmı çit ile çevrilmiş olsa da yine de yüzde 20'lik bir kısım tamamen açık halde duruyor. Çit ulunmayan 850 km'lik kısmın yaklaşık 175 km kadarı bataklık arazi olmasından dolayı çit kurulması imkansız alanlar olarak görülüyor.

SINIRA TEHLİKELİ SÜRÜNGENLER SALACAKLAR

Hindistan yerel medyasından aktarılan bilgilere göre bu şekilde bataklık kalan nehir hattına tehlikeli ve zehirli sürüngenlerin salınması fikri artık Sınır Güvenlik Gücü'nün (BSF) iç yazışmalarında da yer alıyor. 26 Mart tarihinden resmi bir iç yazışmaya göre BSF karargahından Bangladeş sınırında yer alan saha birimlerine fiziksel bariyer inşa edilmesi zor alanlara olası bir operasyonel önlem alarak durumu değerlendirmeleri istendiği bildirildi.

The Hindu gazetesinin haberine göre notta ''Sürüngenlerin kullanımı İçişleri Bakanı Amit Shah'ın talimatlarıyla uyumludur'' ifadesi yer aldı. Notta, Modi'nin İçişleri Bakanı ve Hindistan'ın doğu eyaletlerinde göçmenlik karşıtı sert önlemler alan yakın yardımcısı Shah'a atıfta bulunuluyordu.

Hindistan Sınır Güvenlik Güçleri (BSF), Bangladeş sınırındaki yasa dışı geçişleri engellemek amacıyla oldukça tartışmalı ve alışılmadık bir yöntemi gündemine aldı: Sınır hattındaki stratejik noktalara yılan ve timsah gibi sürüngenlerin yerleştirilmesi.

TEPKİ ÇEKEN BİR SINIR KAPATMA HAREKETİ

Yerel yayın organı Northeast News tarafından aktarılan bilgilere göre, bu radikal fikir ilk olarak 9 Şubat'ta BSF Genel Direktörü Praveen Kumar başkanlığındaki üst düzey bir toplantıda ele alındı. Bölge komutanlarına, bu yöntemin "operasyonel uygulanabilirliğini" raporlamaları ve iletişim sinyali alınamayan "karanlık bölgeleri" belirlemeleri talimatı verildi. Ancak BSF yetkilileri, bu tür bir önlemin hem bölgede yaşayan yerel halk için büyük riskler taşıdığına hem de pratik uygulama zorluklarına dikkat çekiyor.

Bu hamle, Modi hükümetinin Bangladeşli göçmenlere ve Rohingya Müslümanlarına karşı yürüttüğü sert politikanın bir parçası olarak değerlendiriliyor. İktidardaki BJP liderleri, göçmenleri ülke demografisine yönelik bir tehdit olarak nitelerken; insan hakları grupları ise bu söylemlerin Müslüman azınlığı hedef alan ayrımcı bir kampanyaya dönüştüğü konusunda uyarıyor. Bölgeden gelen iddialar arasında, bazı göçmenlerin gözleri bağlanarak ormanlık alanlardan zorla sınır dışı edildiği gibi ağır suçlamalar da yer alıyor. The Independent konuyla ilgili resmi görüş almak için BSF ile iletişime geçerken, sürüngen kullanımı fikri Hindistan'ın sınır güvenliğinde drone ve kızılötesi sistemler gibi teknolojik yatırımlarının yanında en çok ses getiren ve tepki çeken "sıra dışı" yaklaşım olarak kayıtlara geçti.