Yaşlanan Airbus A321 filosunu yenilemek amacıyla Nisan 2025'te tarifeli seferlerine ara veren Ermenistan merkezli şirket, İran'daki savaşın ardından küresel ölçekte yükselen akaryakıt fiyatlarının Ermenistan havacılık pazarını felç etmesiyle birlikte piyasadan çekilme yoluna gitti.

Yerel araştırma gazeteciliği kuruluşu Hetq'in aktardığı bilgilere göre şirket yönetimi, planlandığı gibi sonbaharda gökyüzüne dönmek yerine hava yolu işletme sertifikasını (AOC) yetkili makamlara iade etmeye hazırlanıyor.

2022 ile 2025 yılları arasında ağırlıklı olarak Ermenistan ile Rusya'nın çeşitli şehirleri arasında seferler düzenleyen şirket, geçen yıldan bu yana ticari uçuşlarını durdurmuş vaziyetteydi.

Kullanılabilir durumda uçağı kalmadığı için Mayıs 2025'te ruhsatı altı aylığına askıya alınan Armenian Airlines, filosuna kattığı Boeing 737-800 tipi uçakla lisansını yeniden aktif hale getirmiş ve hatta 12 Kasım'da başkent Erivan'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine bir charter (özel) sefer düzenlemişti.

İNTERNET SİTESİ ERİŞME KAPANDI

Ancak son alınan kararla birlikte söz konusu Boeing uçağı da hizmet dışı bırakılırken, ileriye dönük tüm uçuş planları belirsiz bir tarihe kadar iptal edildi. Şirket cephesinden henüz resmi bir kamuoyu açıklaması yapılmasa da Armenian Airlines'ın internet sitesinin kapatılarak erişime kapandığı görüldü.

Avrupa ile Asya arasında geçiş noktası konumunda bulunan ülkede, Armenian Airlines'ın sahneden çekilmesiyle birlikte ana taşıyıcı rolünü Erivan merkezli FlyOne Armenia üstlenmeye devam edecek.