Kopenhag ile Malmö şehirleri arasındaki uluslararası ulaşımı sağlayan bu devasa kompleks; bir tünel, bir yapay ada ve bir köprünün birleşiminden oluşuyor.

Projenin en etkileyici noktası olan 3,5 kilometre uzunluğundaki su altı tüneli, deniz tabanına yerleştirilen ve her biri 55 bin ton ağırlığında olan 20 dev beton bloğun birleştirilmesiyle oluşturuldu.

Özel bir tesiste üretildikten sonra denize batırılarak yan yana dizilen bu devasa modüller, bölgedeki gemi trafiğini aksatmamak ve yakındaki Kopenhag Havalimanı'nın uçuş güvenliğini tehlikeye atmamak adına suyun altında "gizli" bir koridor görevi görüyor.

80 ADET FAN SİSTEMİ VAR

Geleneksel tünel açma yöntemlerinin aksine deniz tabanına kazılan bir hendeğe yerleştirilen bu dev blokların içinde, otomobiller ve trenler için ikişer ayrı tüp tüp hat ile acil durumlar için bir servis tüneli yer alıyor.

Sürücülerin göz sağlığı için girişlerine özel ışık filtreleri yerleştirilen tünelde, her 88 metrede bir kaçış kapıları ve hava kalitesini koruyup olası bir yangında dumanı tahliye edecek 80 adet güçlü jet fan sistemi bulunuyor.

Kuzey Avrupa'nın en stratejik ticaret ve ulaşım hatlarından biri olan bu hibrit mimari yapı, Danimarka tarafında denizin altında ilerlerken, yapay ada üzerinden yüzeye çıkarak İsveç tarafına doğru dev bir asma köprü olarak kesintisiz bir şekilde devam ediyor.