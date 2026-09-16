Çin, Japon vatandaşlarına uyguladığı vize harçlarında devasa bir artışa gitme kararı aldı. Tokyo'daki Çin Büyükelçiliği tarafından Cuma günü yapılan açıklamaya göre, Japonya’dan yapılacak vize başvurularında ödenmesi gereken ücretler mevcut seviyenin yaklaşık yedi katına yükseltildi.

Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girecek yeni tarife doğrultusunda, tek girişli vize ücreti 2.250 yenden 16.750 yene, çift girişli vize ücreti ise 3.750 yenden 25.100 yene çıkarıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning düzenlediği basın toplantısında, fiyat artışı kararının uluslararası ilişkilerdeki karşılıklılık ilkesine tam uyum çerçevesinde alındığını vurguladı.

Bu diplomatik misilleme hamlesinin, Japonya'nın Temmuz ayında kendi ülkesine girmek isteyen yabancı uyruklular için vize harçlarını artırma kararının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Diğer yandan Çin hükümeti, Kasım 2024'te Japon vatandaşları için uygulamaya koyduğu kısa süreli vize muafiyetini sürdürüyor. Alınan yüksek zam kararına rağmen, turizm veya kısa süreli ziyaret amacıyla Pekin ve diğer Çin kentlerine seyahat edecek Japon turistler, 30 güne kadarki konaklamalarında vize almadan ülkeye giriş yapmaya devam edebilecek.